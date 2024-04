La battaglia tattica si sposta all’Olimpico | De Rossi con Bove - Pioli col dubbio Chukwueze

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’1-0 targato Gianluca Mancini a San Siro nell’andata dei quarti di finale di Europa League è stato il primo successo della Roma contro il Milan dopo nove partite senza successi dal 2020 tra Paulo Fonseca e Josè Mourinho. Alla fine ci è riuscito Daniele De, grazie anche ad una semplice quanto decisiva mossaal ‘Meazza’: El Shaarawy sulla destra, la fascia di Theo Hernandez e Leao. “Non ce lo aspettavamo”, ha ammesso Stefanoin conferenza stampa. Stasera (ore 21:00), in un Olimpico interamente sold out, sarà il tecnico di Parma a fare la prima mossa. “Mi aspetto contromosse da, ma non dobbiamo perdere troppo tempo a pensare all’avversario, non dobbiamo snaturarci”, ha detto alla vigilia De, che deve fare a meno dello squalificato Bryan Cristante, una pedina fondamentale ...