Il devastante costo dei cambiamenti climatici - 38mila miliardi di dollari entro il 2050 a livello globale

(Di giovedì 18 aprile 2024) Con le temperature medie globali in aumento, i costi deipotrebbero provocare un calo del reddito della popolazione mondiale, che potrebbe raggiungere una diminuzione del 19 per centoi prossimi 25 anni. A elaborare queste preoccupanti stime uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati del Potsdam Institute for Climate Impact Research. Il gruppo di ricerca, guidato da Leonie Wenz, ha realizzato dei modelli di previsione per anticipare le conseguenze economiche del cambiamento climatico, valutando diversi scenari di emissioni di carbonio. Lo sviluppo di strategie di mitigazione e adattamento da parte degli enti pubblici e privati non può prescindere dall’utilizzo di proiezioni accurate. Le conoscenze attuali, precisano gli autori, sono però fortemente limitate dalla natura ...