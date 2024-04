I posti auto già scarseggiano per chi paga una ztl molto salata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) I residenti del centro di Pisa si scagliano contro la nuova misura del Comune che propone tariffe agevolate per gli studenti. Dopo le polemiche contro il Tribunale e le difficoltà di trovare un posto in ztl, la sosta low cost per gli studenti è stato accolto con estrema freddezza da molti cittadini. Ed è Sara Silvestri, residente del quartiere San Francesco, a scagliarsi contro la Giunta. "Io non capisco la metodologia che hanno a Palazzo Gambacorti - afferma -. Gli studenti a Pisa si sono sempre mossi a piedi, inbus, in bicicletta, col motorino e adesso il sindaco li incentiva ad andare inin una città dove trovare parcheggio è difficile anche per chi ci vive tutti i giorni. Come mai lo stesso Comune, che due mesi fa ha quadruplicato le tariffe ai residenti, va ad agevolare gli studenti anziché i lavoratori o i cittadini costretti a ...