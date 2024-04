Fine vita - ricorso del governo al Tar contro la delibera sul fine vita dell’Emilia-Romagna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ilil diritto di scegliere. Il 12 aprile la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Salute hanno depositato al Tarunla Regione, e in particolarela direzione sanitaria Salute della persona, per chiedere l’annullamento delle delibere di Giunta che davano attuazione al suicidio medicalmente assistito in Emilia-. Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia, sostiene che ilsi basi sulla “carenza di potere dell’ente” sul tema “e la contraddittorietà e l’illogicità delle motivazioni introdotte nelle linee guida inviate alle aziende sanitarie”. Dopo lo scossone politico in Veneto, con la maggioranza spaccata, anche in ...