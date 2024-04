Civil War | A24 sotto attacco per le locandine generate con l' AI

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 aprile 2024) Polemiche contro il marketing della pellicola di Alex Garland A24 ha pubblicato una serie di nuovi epici poster per promuovere il suo acclamato filmWar, che ha debuttato al primo posto al box-office americano lo scorso weekend. C'è solo un problema: le immagini sono state realizzate con l'AI, il ché ha generato diverse polemiche. Le cinque immagini mostrano scene post-apocalittiche nelle principali città degli Stati Uniti che vengono dilaniate dal conflitto. La Sphere è un relitto annerito in mezzo a una Las Vegas in fiamme. C'è un'unità d'arma galleggiante in un lago fuori Los Angeles. Ci sono truppe di pattuglia a San Francisco. Una strada di Miami giace …