Calcio serie C Gubbio - occhio alla Recanatese Tre punti per blindare il quinto posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024)– Sono le ultime battute di un campionato ormai agli sgoccioli, e ildi Piero Braglia vuole confermare quanto di buono fatto finora. L’obiettivo è chiudere la regular season in quinta posizione, che diventerebbe automatica con una vittoria nella prossima gara graziemiglior differenza reti negli scontri diretti con il Pescara. L’avversario,, è però ostico, anche perché si gioca le ultime chance rimaste per la salvezza diretta o comunque per un buon piazzamento nei playout. Per i tifosi rossoblù che seguiranno la squadra in trasferta al “Tubaldi” di Recanati –d’inizio domenica 21 aprile ore 16:30 – sono in vendita fino a sabato sera alle ore 19 i biglietti del settore ospiti, online e neivendita Vivaticket (a...