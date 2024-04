Cagliari-Juventus - rivedi la conferenza stampa di Allegri VIDEO

La Juventus, dopo aver ottenuto un deludente pareggio nel derby contro il Torino, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro il Cagliari nel match valevole per la trentatreesima giornata del ... (sportface)

La Juventus, dopo aver archiviato una fase di stagione molto complicata, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro il Cagliari nel match valevole per la trentatreesima giornata del ... (sportface)

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di Serie A contro il Cagliari : “Nel finale di stagione una vittoria vale doppio, perché ti ... (sportface)

Cagliari-Juventus, Allegri: “Futuro Ora penso solo alla qualificazione in Champions” - Cagliari-Juventus, Allegri in conferenza – Tre punti per provare ad avvicinare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, con la Juventus che attualmente occupa la terza posizion ...tag24

Calcio: Allegri 'Szczesny sta bene, è a disposizione' - "Szczesny sta bene, è a disposizione e oggi vedrò cosa fare in vista di Cagliari": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia in conferenza stampa il recupero del portiere polacco, fini ...ansa

Pagina 2 | Allegri, messaggio a Chiesa: le parole del tecnico della Juve - Sull'attenzione alla fase difensiva: "Il calcio è cambiato in tante cose, tranne che nella differenza reti. E' li che si fa la differenza tra il vincere o no. Quindi la difesa è molto importante per l ...corrieredellosport