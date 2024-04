Biancavilla - aveva 16 dosi di cocaina nel frigo | arrestato 40enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Non si fermano le attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti operate da parte dei militari dell’Arma di Catania, volte a contrastare una delle maggiori fonti di approvvigionamento della criminalità organizzata. In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di, coadiuvati dai colleghi dello “Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia”, hanno svolto tutta una serie di mirate azioni info-investigative, che hanno portato all’arresto di un biancavillese di 40 anni, pregiudicato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, durante servizi di perlustrazione presso le aree verdi situate nelle zone periferiche del paese, gli investigatori hanno visto più volte l’uomo, che già era gravato da precedenti di polizia in ordine ai reati connessi agli ...