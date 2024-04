Perizia psichiatrica per Graziano Mesina | verrà scarcerato il bandito maestro dell’evasione?

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto unasulle condizioni di salute di, 82 anni dopo una nuova richiesta di scarcerazione sollecitata dalle due avvocate dell'ex primula rossa, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, secondo le quali l'anziano detenuto nel carcere di Opera presenterebbe “un decadimento neuro cognitivo e neuropsichiatrico, che potrebbe essere il principio di un problema di demenza senile”. Laè stata affidata al professore all'Università degli Studi di Milano Stefano Zago e al dottor Lorenzo Lorusso direttore del reparto di Neurologia di Merate. I carabinieri di Nuoro avrebbero già vagliato con i familiari la disponibilità ad accoglierlo nella loro casa di Orgosolo. Non è la prima richiesta di scarcerazione presentata negli ultimi ...

