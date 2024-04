(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) – La primavera va in pausa in, il quadrodacon l'arrivo deltra, vento e grandine. Scatta l'allertagialla per temporali in diverse regioni. La giornata di mercoledì 17 aprile, come hanno indicato le previsioni, segna un'inversione di tendenza dopo l'ultimo weekend caratterizzato da sole e caldo. Da, temperature in discesa con un calo particolarmente evidente al Nord e al Centro. Contemporaneamente, arriva anche ilche progressivamente si sposterà verso Sud e arriverà anche su Campania, Calabria e Puglia. Il trend proseguirà durante la giornata di giovedì 18 aprile, complice l'azione dei venti freddi che lasceranno il ...

Pavia, 3 aprile 2024 – Nei primi tre mesi di quest’anno è piovuto quasi quanto in tutto l’anno precedente. E ora spaventano i livelli dei fiumi in tutta la Lombardia anche se la piena sembra essere ... (ilgiorno)

Maltempo, pioggia e freddo: meteo cambia in Italia da oggi - La primavera va in pausa in Italia, il quadro meteo cambia da oggi con l'arrivo del Maltempo tra freddo, pioggia, vento e grandine. Scatta l'allerta meteo gialla per temporali in diverse regioni.adnkronos

In arrivo un netto calo di temperature, piogge e neve - AL NORD. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con precipitazioni sparse sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, quota neve in brusco calo sulle Alpi ...ilcorrieredelgiorno

Neve, pioggia, vento e tetti sradicati: temperature a picco, altro che anticipo d’estate - Il sole e il caldo hanno lasciato il posto alle grandinate in pianura e alla neve in montagna. Tutto in poche ore. L’ondata di Maltempo… Leggi ...informazione