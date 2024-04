Liverpool meno uno | Atalanta al lavoro a Zingonia | tutti a disposizione tranne Scalvini e Palomino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 aprile 2024). C’è soltanto Giorgiotra gli assenti dall’allenamento alla vigilia di. Escluso José, che è fuori dalla lista Uefa, Gian Piero Gasperini ha atutta la rosa, eccetto il difensore classe 2003, il cui recupero non sarà ultimato prima di fine mese. Dall’Under 23 è stato aggregato come sempre Giovanni Bonfanti, che domani sarà in panchina. 23 i giocatori presenti, portieri compresi. I nodi sulle scelte verranno sciolti soltanto dopo la rifinitura di giovedì mattina, alla quale seguiranno anche le comunicazioni dei convocati: salvo sorprese, comunque, la rosa sarà al completo. Rispetto all’undici visto contro il Verona rientreranno certamente gli squalificati De Roon e Zappacosta, potrebbero far posto Holm e uno tra Koopmeiners ...