GINNASTICA RITMICA La Girasole conquista tre titoli regionali Uisp» E si qualifica alle finali nazionali Gold Fgi»

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Buoni risultati a Piombino alla seconda prova del campionato regionale "" di Prima categoria per la. Ben quattrocon il miglior punteggio ottenuto nelle due gare disputate: Daliia Sycheva alla fune ed al cerchio; Anna Petrocchi (foto) alla fune; Arianna Derchi alla fune. Nelle Junior 2011 Matilde Fenili si è classificata seconda alla fune e terza alla palla e Gloria Matija terza al cerchio e quartaclavette, ambedue sul podio. Nella Prima categoria "Esordienti 2015" Giulia Bianchini è seconda sia al cerchio che al corpo libero (mentre Anna Petrocchi vince alla fune come detto ed è quarta al cerchio). Nella "Esordienti 2014", Carolina D’Arcangelo è quarta al cerchio e sesta alla palla, Sara Di Giovanni quarta alla palla ed ottava al corpo ...

