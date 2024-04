Economia e occupazione in testa alle preoccupazioni degli italiani in vista delle europee

L'economia americana ha crea to in marzo 303.000 posti di lavoro, ben oltre le attese degli analisti che scommettevano su quota 214.000. Il tasso di disoccupazione è scesa al 3,8% dal 3,9% di ... (quotidiano)

Rho. Il Sindaco Andrea Orlandi alla inaugurazione del rinnovato impianto DHL di via Ariosto che dà lavoro a 320 persone - Cerimonia a Passirana di Rho: “Territorio arricchito di nuove funzioni, di occupazione, di occasioni di sviluppo” (Mi-lorenteggio.com) Rho, 17 aprile 2024 – DHL Express Italy, leader nel trasporto aer ...mi-lorenteggio

Made in Italy, la nautica da diporto come settore strategico per crescita e occupazione - 'Nella settimana del Made in Italy un evento per confrontarsi sul settore strategico della nautica da diporto. Questo il tema della conferenza tenutasi alla Camera dei Deputati, 'Nautica da diporto - ...adnkronos

Ecco perché l'Economia tedesca ha più difficoltà delle altre in Europa - Le economie di Francia e Germania sono quelle che hanno registrato i risultati peggiori in Europa, mentre il Regno Unito è considerato moderatamente positivo. Spagna e Italia registrano segnali decisa ...it.euronews