Chiara Ferragni è riapparsa (sorridente) a Venezia. I perché della lunga pausa social

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024)è tornata suidopo una. L’imprenditrice digitale – “scomparsa” dal radar di Instagram da fine marzo – nelle scorse ore ha condiviso foto e video da. Come ha spiegato la stessa influencer l’occasione per tornare in Laguna è stata l’inaugurazionemostra "Musei delle Lacrime" dell’amico Francesco Vezzoli, ospitata al Museo Correr.ha postato alcuni scatti dall’esposizione e alcune foto in “esterna” tra i canali die nella splendida piazza San Marco. L’influencer non ha commentato la, che non era certamente sfuggita ai follower. Del resto, nell’ormai celebre chiacchierata con Fabio Fazio a “Che tempo ...