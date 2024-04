Beautiful anticipazioni 17 aprile | Sheila nei guai

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Le prossime avventure nella soap opera, in onda il 172024 su Canale 5, promettono emozioni forti e colpi di scena avvincenti. Scopriamo insieme cosa ci riserva l’episodio di oggi. Sandokan: Can Yaman all’interno del cast: Steffy sconvolta da un incontro Steffy si trova faccia a faccia con un’incontro inaspettato che cambierà il corso degli eventi. Dopo aver riconosciutograzie a un particolare dettaglio, la ragazza corre immediatamente da Finn per informarlo della scoperta. Il loro obiettivo è chiaro: stanare la loro nemica e impedirle di nuocere ancora. Nel frattempo, Deacon cerca disperatamente di mantenere il controllo della situazione, ma la paura di essere scoperto lo assale mentre la polizia si avvicina ...