Bayern Monaco-Arsenal | programma e telecronisti Sky e Mediaset ritorno quarti Champions League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ile isu Sky edi, match valido per ildeidi finale di2023/2024. Da una parte i bavaresi, dall’altra i londinesi: il 2-2 dell’andata è sicuramente un punto di partenza che non consente di sbilanciarsi nel pronostico per ilall’Allianz Arena e ci si attende grande spettacolo tra una formazione delusa per il titolo perso in Bundesliga e i Gunners che lottano per vincere la Premier. Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 17 aprile.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e ...