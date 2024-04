Aborto e pro-life nei consultori | la sinistra scatena un putiferio Malagola | l’emendamento? Ricalca la 194

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024), e presenza di volontari per la vita neifemminili resa possibile da un emendamento al dl Pnrr votato alla Camera, infiammano il dibattito parlamentare (e non solo). Nel frattempo, con 185 voti favorevoli, 115 contrari e 4 astenuti, ieri l’Aula ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul dl Pnrr. Ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza., ribattezzato “pro-“, ha fatto pretestuosamente sollevare gli scudi all’opposizione, e hato – con la Schlein in testa a tutti a guidare il coro ideologizzato di associazioni e femministe – un. Ma nella sostanza – come ribadito dal primo firmatario della proposta Lorenzo ...