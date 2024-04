La professoressa Diana Sorini è la vittima del terribile incidente mortale di Vallefoglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Pesaro, 17 aprile 2024 – Sono le 14,15 di ieri pomeriggio. Una Opel a metano guidata da, 65 anni di Urbino, insegnante di discipline audiovisive del liceo Scientifico-artistico Volta-Fellini di Riccione, sta procedendo lungo la strada nazionale che da Pesaro porta a Urbino. Improvvisamente, tra le località Cappone e Capponello di, l’auto invade la corsia opposta dove sta arrivando un camion carico di sabbia e alla cui guida c’è un 36enne che abita a. L’impatto frontale è letale. L’auto viene trascinata per decine di metri e inizia a prendere fuoco. Intervengono alcuni residenti con gli estintori e riescono a spegnere le fiamme, allertando ambulanza del 118 e vigili del fuoco che in pochissimo tempo sono sul posto, assieme alla Polizia locale. Per la donna però non c’è più ...