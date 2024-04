La dieta del pesce e il rischio di esposizione ai PFAS La scoperta

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un nuovo studio ha rilevato nei frutti di mare concentrazioni di, composti chimici attualmente sotto esame per via della loro potenziale tossicità e l'associazione con gravi problemi di salute. Gli autori non suggeriscono di smettere di mangiare frutti di mare ma sollecitano ulteriori ricerche sugli effetti di queste sostanze chimiche sul corpo umano