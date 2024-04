Tre conflitti e un solo nemico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Le tre guerre sono diventate una, Ucraina, Gaza, Mar Rosso, sono unite da un simbolo, un oggetto che ci risparmia molte analisi: i droni iraniani lanciati su Israele sono gli stessi che dalla Russia partono verso l'Ucraina e dallo Yemen si proiettano sulle navi cargo dell'Occidente che puntano verso il Canale di Suez. La guerra dal cielo degli Ayatollah era annunciata, anticipata dai report dell'intelligence americana, resa imminente dalle parole del presidente Joe Biden. L'attacco non è una sorpresa, non ha colto Israele impreparato e stordito come il 7 ottobre scorso, quando Hamas è penetrato nel territorio israeliano aprendo la caccia all'ebreo.