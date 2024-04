Premier League 2023 2024 | doppio Bruno Fernandes | ma lo United pareggia 2-2 a Bournemouth

(Di sabato 13 aprile 2024) Manchesterno 2-2 nel match valido per la 33ª giornata di. Non basta ai Red Devils la doppietta diper ritrovare una vittoria che in campionato manca da oltre un mese (2-0 28ª giornata con l’Everton). La squadra di Ten Hag va sotto per ben due volte al Vitality Stadium. A sbloccare l’incontro è il 16° gol in campionato di Solanke (16?).i conti al 31?, ma l’ex Roma Kluivert (36?) porta le Cherries avanti all’intervallo. Al 65? arriva il 2-2 dell’8 dello. Manchester che scala in settima posizione e vede agganciarsi e superarsi, per differenza reti, dal Newcastle, oggi ...

