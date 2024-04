Formia Prima edizione del premio letterario “Rodolfo Di Biasio” | menzione giovani alla memoria di Roberto Tortora

(Di sabato 13 aprile 2024)– Il Comune di, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario “Sud Pontino”, ha bandito la Ideldi– Città di” riservato a opere prime edite di poesia e racconti inediti, che dovranno essere tali sia al momento dell’iscrizione che della premiazione finale. Ilè dedicato L'articolo Temporeale Quotidiano.

Formia / Casi di scabbia all’Istituto alberghiero “Celletti”: tutto sotto controllo, riapre il convitto - La chiusura per motivi precauzionali era stata applicata al solo convitto. Resta il fatto che quello di Formia non è il primo caso di scabbia riscontrato in provincia di Latina. L’ultimo si era ...temporeale.info

Denunciato badante a Formia: picchiava la 90enne che doveva accudire - Formia – Lo scorso 10 aprile i Carabinieri di Formia, dopo una intensa attività di indagine partita dalla denuncia presentata dalla figlia di un’anziana di 90 anni, hanno denunciato un cittadino di or ...radioluna

Viaggio nello storytelling sportivo presso il Liceo Cicerone - In vista della Prima edizione di YAL Formia – Festival della Letteratura Young Adult si è svolta oggi presso il Liceo Linguistico “M.T.Cicerone” la Prima lezione del percorso laboratoriale di otto ore ...gazzettinodelgolfo