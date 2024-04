Serie A | cinque squadre in Champions League a un passo | il ranking aggiornato

Nella Venticinquesima giornata Basket Serie A 2023 / 2024 Brescia ritrova la vetta solitaria della classifica, in attesa della Virtus Bologna, battendo Varese per 95-92. Dietro i lombardi non mollano ... (sport.periodicodaily)

Torino-Juventus: formazioni e dove vederla in streaming - Per la giornata 32 di Serie A, va in scena il derby della Mole: le formazioni di Torino-Juventus e dove vedere in streaming la partita.punto-informatico

Palermo, Gardini: “Vogliamo crescere e tornare in Serie A. L’Inter e Spalletti…” - Diversi i temi trattati dal direttore generale del Palermo: "Il City Group ha scelto Palermo perchè è un brand unico nel suo genere".mediagol

Bologna-Monza: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - Il Bologna vuole ripartire dopo il pareggio di Frosinone, cerca punti Champions contro il Monza, che ha voglia di riscattarsi dopo la pesante sconfitta interna.calciomercato