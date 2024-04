Quanto durerà il traffico sul Lungomare di Napoli e a Fuorigrotta | caos fino a domenica

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il pianonon ha retto all'afflusso di auto e moto tra Chiaia, il: lunghe code e disagi. E non migliorerà nelle prossime ore.

Italia al sole secondo le previsioni meteo grazie all' Anticiclone africano , ma il caldo non durerà : quando potrebbe tornare la pioggia (notizie.virgilio)

Mattia Gussoni , meteorologo de IlMeteo.it, in esclusiva ai nostri microfoni sul weekend: “Il caldo lo farà da padrone. Temperature da inizio giugno”. Dopo una breve tregua che ha portato qualche ... (cityrumors)

Meteo Emilia - Romagna, arriva un weekend da piena estate: si sfioreranno i 30 gradi. L'esperto: "Ecco quanto durerà": "Fino a 20 gradi a 1500 metri" Ma quanto durerà questa mini - ondata di calore "La stabilità verrà garantita fin tutto lunedì, l'unica accezione negativa sarà rappresentata dalla marcata anomalia ...

A Castrignano de' Greci secondo allestimento della mostra 'La Terra Nostra è un mostro di Mare': Riproporle tanto in una nuova veste, quanto in altre aree geografiche, o luoghi, significa provare ... Il progetto, che durerà almeno sino a giugno 2026, è il tentativo di misurarsi e rimettere in ...