La sfida dell’Economia Blu | l’obiettivo è ottimizzare risorse | sviluppo e sostenibilità E l’Italia c’è

(Di venerdì 12 aprile 2024) La conservazione degli oceani e dei mari del nostro pianeta riveste una rilevanza insostituibile. Con più del 70% della superficie terrestre coperta d’acqua, questi ambienti fornisconofondamentali e giocano un ruolo cruciale nei cicli climatici globali. Risulta pertanto necessario considerare l’ambiente marino non solo come una fonte di ricchezza economica, ma anche come un ecosistema da tutelare e preservare per le generazioni future. LaBlu In tale contesto, la Blue Economy sta diventando una tematica sempre più centrale nei dialoghi ambientali, proponendosi opzione valida per garantire unosostenibile dellemarine e costiere. Questo settore non solo abbraccia industrie direttamente associate agli oceani, come la pesca e il turismo costiero, ma coinvolge ...