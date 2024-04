La droga dal Perù La banda della cocaina nascosta nei ceri votivi patteggia fino a 5 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Trementia 5di reclusione per lache nascondeva neila pasta diin arrivo dale poi la lavorava e la raffinava in un appartamento di Cesano Maderno. Hanno tutti concordato con la Procura di Monza la pena, poi avallata dal Tribunale monzese, i due italiani di 42 e 52gravati da precedenti di polizia e il peruviano di 39, da poco giunto in Italia, tutti dimoranti a Cesano Maderno. Erano stati arrestati lo scorso maggio dalla squadra mobileQuestura di Monza eBrianza, sotto il coordinamentoDirezione centrale anticrimine e in collaborazione con il Servizio centrale operativo ...