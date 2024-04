Il pm chiede l’ergastolo per Alessia Pifferi | “Voleva fare l’attrice e sentiva il bisogno di sbarazzarsi di Diana”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 aprile 2024) Perè stato chiesto. La donna, 38 anni, si trova in carcere per aver lasciato morire di stenti la figliadi 18 mesi, abbandonata da sola in casa per sei giorni nel luglio 2022. Il pm di Milano Francesco De Tommasi ha chiesto la condanna al carcere a vita per la donna, accusata dalla Procura, davanti alla Corte d’Assise, di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili e dal fatto di aver ucciso la figlia. Nel corso della sua durissima requisitoria, durata quasi sei ore, il pm ha spiegato: “Non ha avuto il coraggio di ucciderla. Non è affetta da alcuna patologia e ha lasciato al destino il fatto didi sua figlia”. Per il pubblico ministero, la donna non meriterebbe attenuanti di alcun tipo perché “non c’è stata resipiscenza, ...