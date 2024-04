Deadpool & Wolverine scuote il CinemaCon tra il ritorno di Hugh Jackman e battute su cocaina e spogliarelliste

(Di venerdì 12 aprile 2024) Parolacce, infrazioni della quarta parete e ildinei nove minuti disvelati al. Marvel aveva promesso che il franchise dinon sarebbe stato edulcorato con l'acquisizione della proprietà da parte di Disney. Detto fatto. Nove piccanti minuti dimostrati in anteprima alsembrano confermare che lo spirito pazzerello e sboccato della saga del mercenario Chiacchierone non ha subito edulcorazioni, svelando inoltre ildinei panni di. Infarcito di meta-sui Marvel Studios ...

Il film è anche l'unico dei Marvel Studios in uscita al cinema quest'anno secondo un nuovo sondaggio realizzato per determinare il film più atteso della prossima estate, Deadpool & Wolverine si è ... (movieplayer)

Uno dei personaggi più amati della prima trilogia degli X-Men non apparirà nel terzo film di Deadpool Deadpool & Wolverine è il film più atteso della prossima estate e i fan si aspettano di ... (movieplayer)

Deadpool & Wolverine, Disney sconvolge il CinemaCon con un volgarissimo first look - La Disney ha detto addio alla sua tipica presentazione 'per famiglie' al CinemaCon di quest'anno: colpa (o merito) di Deadpool & Wolverine.cinema.everyeye

Deadpool & Wolverine: la descrizione del filmato di 9 minuti mostrato al CinemaCon - Ecco la descrizione del filmato di 9 minuti di Deadpool & Wolverine mostrato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas.cinefilos

Deadpool & Wolverine, svelato chi è il personaggio di Matthew Macfadyen al CinemaCon 2024 - Durante il CinemaCon 2024, Deadpool & Wolverine ha confermato - attraverso una clip inedita - il misterioso ruolo di Matthew Macfadyen, svelando più dettagli sulla sua identità.comingsoon