Sinner pronto per Rune | “Ho imparato dalla sconfitta del 2023 Ricordo quando guardavo Seppi…”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Jannikha sconfitto Jan-Lennard Struff in due rapidi set e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano, attuale numero 2 del mondo, ha regolato l’insidioso tedesco e si è guadagnato la possibilità di prosegure la propria avventura sul mattone tritato del Principato, dove domani se la dovrà vedere contro il danese Holger. Jannikaveva dichiarato che doveva ancora migliorare il proprio gioco sulla terra battuta dopo la partita di ieri contro Korda e si è soffermato su questo aspetto durante la conferenza stampa a cui ha preso parte dopo la vittoria odierna: “Sicuramente era anche un avversario completamente diverso, quindi le sensazioni in campo erano anche un po’ diverse. Non c’era molto ritmo, ma mi aspettavo un po’ questo tipo di partita. Abbiamo giocato a Indian Wells. ...