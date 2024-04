Migliaia di euro falsi venduti in Italia e in Francia | la fabbrica dei soldi era a Napoli

Vecchie cassette : hai ancora una di queste? Vale migliaia di euro Diciamoci la verità, molti tra noi non si sono mai sbarazzati delle Vecchie musi cassette . Parliamo di un supporto di archiviazione ... (blowingpost)

Lucca , 7 aprile 2024 – colpo nella notte ad un bancomat all'immediata periferia di Lucca . I banditi, quattro persone incappucciate entrate in azione intorno alle 3 di notte , hanno fatto saltare con ... (lanazione)

È tornata in azione a Lucca la banda che negli ultimi mesi ha messo a segno diversi colpi in varie zone della Toscana, facendo esplodere i bancomat e fuggendo con la refurtiva. nella notte fra ... (fanpage)

Ecco come i richiedenti asilo possono salvare le imprese senza manodopera - La proposta dell’impresa Pizzarotti al governo: «Gestiamo noi i richiedenti asilo, li formiamo e assumiamo». Manca il 70% di manodopera e il decreto Cutro elimina pure i corsi d’italiano. Leggi l'arti ...corriere

La stessa tecnica utilizzata in più occasioni. In quattro anni una lunga scia di “spaccate” - Una banda specializzata nello scassinare bancomat con esplosivi ha colpito diverse località in Val di Magra, rubando Migliaia di euro. Ultimo raid a Santo Stefano Magra durante la notte del 15 ottobre ...lanazione

‘Dote Sport’, il bando della Regione che promuove la pratica sportiva giovanile - Dal 15 aprile torna “Dote Sport”, il bando di Regione Liguria che promuove la pratica sportiva giovanile. Assessori Ferro e Scajola: ‘2 milioni di euro per aiutare Migliaia di famiglie liguri’ Dal 15 ...ligurianotizie