Lunedì soleggiato su tutta la Bergamasca | in settimana ancora instabilità

(Di lunedì 8 aprile 2024) Inizia una nuova: Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI SINOTTICA Il promontorio di alta pressione di matrice subtropicale, responsabile di questa fase di tempo quasi dal sapore Estivo, tende a ritirarsi lasciando spazio al transito di una saccatura atlantica che da martedì porterà condizioni disulla nostra regione. Migliora Giovedì e probabilmente il tempo rimarrà stabile fino al week-end.8 aprile 2024Tempo Previsto: Condizioni di tempo stabile con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sula regione salvo il transito di velature di altostrati nel corso della giornata.Temperature: Minime in ulteriore aumento comprese tra 8 e 13°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, ...

Weekend a 30 gradi con anticiclone Narciso ma la "bolla calda" finirà presto: le previsioni: Al centro: soleggiato e caldo per il periodo; 28 - 30°C in Sardegna. Al sud: bel tempo e caldo con punte di 30°C. Lunedì 8. Al nord: nubi in aumento verso il Nord - Ovest, clima caldo per il periodo ...

