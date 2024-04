La donna alla guida del suv che ha ucciso due carabinieri positiva all' alcol e al droga test | trovata cocaina

Il ciclista olandese è scattato in fuga solitaria ma ha rischiato grosso per colpa di una donna che, sistemata ai bordi della strada, gli ha lanciato un berretto tra le ruote della bici.Continua a ... (fanpage)

Una rissa davanti ad una gioielleria con un uomo picchiato in maniera brutale con calci e pugni per aver difeso una donna. L'increscioso fatto di cronaca è avvenuto in vicolo Rialto, nel centro di ... (ilgiornaleditalia)