Latina | non rispettava la sicurezza alimentare | multa salata per un’attività commerciale

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024- In data 05 aprile c.a. a, i Carabinieri del locale Comando Provinciale, hanno svolto a partire dalle 18:00 in coordinamento con locale Questura e Comando Provinciale della Guardia di Finanza dinel quartiere “Borgo Sabotino” e unitamente a personale del locale nucleo Antisofisticazione e Sanità, il servizio di “alto impatto”. Il personale del NAS, sottoponevano a controllo due attività commerciali, di cui una veniva segnalata per violazioni in materia didegli alimenti: le sanzioni amministrative complessive sono state pari a euro 1500,00 (millecinquecento/00). In esito al controllo della circolazione stradale, sono stati controllati n.38 soggetti e 18 veicoli elevando due contravvenzioni al codice della strada. Per ...