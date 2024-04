Banco di Sardegna Sassari Carpegna Prosciutto Pesaro 91-96 | due punti d’oro al pranzo domenicale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024)7 aprile 2024 - Laha sbancato: esce con i duein mano: 96 a 91. Nella giornata della fossa delle Marianne. Perché in caso di sconfittarischiava di restare da sola in fondo alla classifica. La formazione di Sacchetti con questo colpo di reni resta in linea di galleggiamento per continuare a sperare nella salvezza. In una gara molto intensa e dominata dal punteggio alto, la Vuelle è riuscita a trovare sempre l’uomo giusto al momento giusto, riportando alla luce del sole due giocatori che si sono dimostrati decisivi nell’ultimo quarto di partita: Bluiett che ha messo dentro due bombe ed un canestro in entrata, e quindi Foreman, il solista che quando entra in zona ego smisurato ‘palla a me che ci penso io’, combina danni per le difese ...