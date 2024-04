Altro che Michelle Hunziker! Che spettacolo Aurora Ramazzotti | mai così bella | la reazione della mamma

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 7 aprile 2024)è una delle donne più belle del nostro, a guardare queste foto diperò… Maila ragazza ha scatenato anche il commentoche ha postato una foto incredibile sui social network. Sono ormai trent’anni che la splendidacapeggia sul piccolo schermo, grazie non solo alla sua incredibile bellezza ma anche e soprattutto per il suo carattere e la sua personalità.piùche mai (Instagram @therealhunzigram) CityRumors.itDonna positivatv italiana è dotata anche di grande cultura, anche se è innegabile che il suo aspetto fisico balza subito all’occhio per la ...