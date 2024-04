Catania | tutto all'ultimo respiro | 360 minuti per accendere il sogno dei playoff verso la Serie B

(Di martedì 2 aprile 2024) Un risultato storico, la prima volta in assoluto. Il, all`secondo, all`, grazie al colpo di testa vincente di Costantino,...

Vanina – Un vicequestore a Catania : trama, cast, quante puntate e streaming Da mercoledì 27 marzo 2024 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Vanina – Un vicequestore a Catania , mini serie televisiva ... (tpi)

L’Ufficio Stampa del Catania FC, comunica che: L’allenatore del Catania Michele Zeoli ha convocato ventidue calciatori in vista della sfida al Padova , in programma stasera con inizio alle ore 20.30 ... (laprimapagina)

Catania-Padova, Torrente: “C’è grande rammarico: l’espulsione ha condizionato la partita” - Queste le dichiarazioni di Vincenzo Torrente nel dopo gara di Catania-Padova: “C’è grande rammarico perché ... Le decisioni dell’arbitro Mi è sembrato tutto un po’ eccessivo. Dopo il rosso a Delli ...trivenetogoal

Catania, la Coppa è tua: battuto con un pirotecnico 4-2 il Padova-Cronaca e tabellino - Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ...goalsicilia

Catania, la Coppa è tua! Costantino all’ultimo istante: 4-2 - Al termine di 3 minuti di recupero, arriva il triplice fischio finale. Il Catania vince la Coppa Italia di Serie C: 4-2. 1'. Si riparte ancora. Squadre in perfetta parità: 3-3. Ospiti in dieci uomini.livesicilia