Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2024 ore 17 | 30

(Di sabato 23 marzo 2024)DEL 23 MARZOORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA, RALLENTAMENTI, IN INTERNA DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA RISOLTI GLI INCIDENTI SULLA VIA AURELIA E SULLA VIA DEL MARE CIRCONE SCORREVOLE RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA VERSO CIVITAVECCHIA E IN PROSSIMITÀ DI VITINIA, IN DIREZIONE OSTIA ORA I CANTIERI SULLA DIRAMAZIONENORD CHIUSO IL TRATTO DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER SETTEBAGNI IN DIREZIONE NORD FINO ALLE ORE 06.00 DI LUNEDÌ 25 MARZO, IN MODALITÀ CONTINUATIVA IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PERCORRERE IL RACCORD ANULARE SEGUIRE LE INDICAZIONI ...