Sicurezza sul lavoro | sospesi sei cantieri edili fra Reggio e provincia

(Di sabato 23 marzo 2024)Emilia, 23 marzo 2024 – Sei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e violazioni contestate sotto forma di sanzioni o ammende per un totale di 260.000 euro. È l’esito dei controlli in settedi, eseguiti dal nucleo operativo del gruppo carabinieri tuteladi Venezia, coadiuvato dai carabinieri nel nucleo ispettorato dele delle compagnie die Guastalla per prevenire incidenti e infortuni sul. Nel dettaglio, nel Comune capoluogo sono state sospese due imprese e riscontrate 15 violazioni per 90.000 euro di ammende per l’inadeguato montaggio dei ponteggi nonché le omesse verifiche per la messa a terra di impianti elettrici, attrezzature e funi delle ...