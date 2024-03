“Perché ha aspettato 3 mesi” Tumore Kate Middleton | la notizia con un video pubblicato il 22 marzo | il motivo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 23 marzo 2024)ha il cancro. A rivelarlo la stessa principessa del Galles, in unalla nazione reso pubblico venerdì 22 maggio. “È stato un enorme shock per me, dopo dueincredibilmente difficili. Ma sto migliorando e ogni giorno mi sento più forte”, racconta la 42enne futura regina nelregistrato, seduta su una panchina in un giardino e vestita con un maglioncino bianche a righe blu. Non è chiaro di che tipo disi tratti. Inoltre, inizialmente il palazzo aveva fatto intendere che non si trattava di cancro. “Invece”, spiega, “test successivi hanno poi rinvenuto il. Dunque lo staff medico mi ha consigliato di intraprendere un ciclo di chemioterapia e l’ho appena iniziato. Ai miei figli dico: andrà tutto bene”. ...