Pavia | la prof con la maglietta anti Israele | studentessa si sente discriminata La scuola incontrerà la famiglia

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – La prossima settimana lanella quale una docente è entrata in classe indossando unacon lo slogan “From the river to the sea Palestine will be free” non curandosi della presenza di unadi origini israelianelae l’avvocato Andrea Cascio che assiste la ragazza. Al tavolo saranno portate delle proposte per trovare una soluzione a quella che laiscritta in unasuperiore, ha vissuto come una pesante discriminazione perché lo slogan incita alla cancellazione dello Stato d’e al genocidio di tutti coloro che in quel territorio vivono. “Speriamo si possa evitare l'ambito giudiziario con le nostre ipotesi di soluzione” fa sapere l’avvocato ...