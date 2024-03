LIVE – Italia-Repubblica Ceca 0-0 | fase élite Europei U19 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) L’Under 19 torna in campo alle 16:30 di oggi (sabato 23 marzo) al ‘Friuli’ di Udine per sfidare lain occasione della seconda giornata del gruppo 5 delladegli, in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord. Al turno decisivo della competizione continentale accedono solamente le prime classificate di ciascuno dei sette gironi della(oltre ovviamente ai padroni di casa) e questa sfida tra le due prime della classe può essere già decisiva. DOVE VEDERE LA GARA L’si affida alla sua stella, Simone Pafundi, protagonista assoluto all’esordio contro la Scozia. “Tornare a Udine sarà una bellissima emozione”, ha detto il trequartista in prestito al Losanna dall’Udinese, che ...