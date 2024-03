Cecilia Strada e Annunziata capolista del Pd | e c' è chi voleva Cecchettin

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 23 marzo 2024) «Noi stiamo correndo per vincere le elezioni europee». Elly Schlein non si accontenta della soglia minima di sopravvivenza del 20% e rilancia in vista della corsa per Strasburgo. Ma per vincere ci vogliono i voti e per avere i voti ci vogliono i candidati giusti che però ancora non ci sono. In questi giorni sono in corso una serie di interlocuzioni. Una decina di giorni fa al Nazareno si è svolta una riunione tra la segretaria, Marco Furfaro, Igor Taruffi, Riccardo Righi, Marta Bonafoni, Francesco Boccia e Flavio Alivernini. Durante l'incontro si è discusso della possibile candidatura di Gino. Un nome che per ora è stato «congelato» e la sensazione è che più passa il tempo e meno si fa concreta la possibilità che il padre di Giulia possa essere inserito in lista; anche perché lui, tramite il suo avvocato, ha smentito a più riprese. Ma andiamo con ordine. ...