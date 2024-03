“Canzoni sessiste e violente” | i genitori dicono ‘no’ al concerto del trapper Niky Savage La replica del locale | “Non siamo la Chiesa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024)a rischio perin quel di Marghera (Venezia). Ilè atteso al Molocinque il prossimo 30 marzo per un live contro il quale si è schierato un comitato spontaneo di, appoggiato dalla fondazione Efesto per la cultura inclusiva. La richiesta è di annullare l’evento o sostituirlo con quello di un artista meno “controverso”. Il motivo è da ricercare nei testi del cantante, tra i più ascoltati su Spotify soprattutto da un pubblico di giovanissimi, nei quali la rappresentazione della donna è quantomeno discutibile. “Tr**e, tr**e, le sto chia****o in tre, ah” rappa in una delle sue, “Lei vuole le mani là ma non sa che domani non camminerà” sono altri versi di, nome d’arte di Nicholas Alfieri. E ancora: “La ...