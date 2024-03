Attentato a Mosca | Putin | “Terroristi hanno ucciso come nazisti | saranno puniti”

(Di sabato 23 marzo 2024) Messaggio del presidente russo alla nazione dopo l'attacco alla sala concerti Crocus: "I nostri nemici non ci divideranno". E sostiene: "ri arrestati si dirigevano verso l'Ucraina" Alla sala concerti Crocus diè stato perpetrato "un attoco sanguinoso e barbaro". Lo ha detto il presidente russo Vladimirin un discorso diffuso in televisione,

Un videomessaggio trasmesso in tv, in cui accusa l’ Ucraina di avere favorito la fuga dalla Russia dei quattro Attentato ri del Crocus City Hall. Vladimir Putin parla alla nazione quando sono passate ... (ilfattoquotidiano)

Dopo l' Attentato a Mosca , l'Europa alza la guardia per il rischio emulazione. È stato disposto dal Viminale un ulteriore inn alza mento delle misure di sicurezza su una serie di... (leggo)

Continua a salire il numero delle vittime della sparatoria di ieri sera al Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca , dove tre uomini armati di kalasnikov e in mimetica sono entrati ... (ilsole24ore)

Strage di Cocrus: così lo Stato islamico entra nella terza guerra mondiale a pezzi - Che il presidente russo sia diventato una star della politica promettendo di «ammazzare i terroristi nel cesso» dopo gli attentati che avevano fatto circa 300 morti a Mosca e in altre città russe è ...globalist

Attacco a Mosca, il video di un terrorista arrestato in Tagikistan - "I terroristi del Tagikistan arrestati in Russia". Si intitola così il video diffuso su telegram da alcuni canali di informazione russa che mostra un uomo in ginocchio ...ilgazzettino