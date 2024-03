“Additivi pericolosi” Maxi richiamo di patatine dai supermercati | i lotti ritirati

(Di sabato 23 marzo 2024) Attenzione alleacquistate in supermercato e che potrebbero contenere deglinon ammessi per legge,per la salute. L’allarme è stato lanciato dal ministero della Salute che ha disposto unritiro del prodotto: sono stati infatti richiamati tutti idel marchio di“Jack&Jill” che si trovano in commercio in diverse confezioni ma anche con gusti differenti. Il motivo? Conterebbero una sostanza potenzialmente pericolosa per la salute. In particolare, gli operatori hanno segnalato il ritrovamento di un additivo “non ammesso”. Si tratta quindi di unper rischio chimico, a tutela della salute dei consumatori italiani. È stata l’azienda Universal Robina Corporation a produrre lerichiamate, ...

“Additivi non ammessi”. Maxi richiamo di patatine dai supermercati: i lotti ritirati dal Ministero - Nuova allerta alimentare per rischio chimico pubblicata dal Ministero della Salute. L’azienda Universal Robina ha prodotto le patatine richiamate. I prodotti sono stati commercializzati in Italia dall ...fanpage

"Additivi non ammessi". Non consumate queste patatine: i lotti da guardare - Rischio chimico per Additivi alimentari non conformi alla legge su tutti i lotti di un marchio di confezioni di patatine prodotte nelle Filippine: ecco quali sono e cosa c'è da sapere ...ilgiornale

Se proprio devi comprare omogeneizzati alla frutta per tuo figlio, segui questi consigli per scegliere i migliori - Fra zuccheri aggiunti, Additivi e assenza di stagionalità, è molto meglio produrre in casa gli omogeneizzati alla frutta per i nostri bambini ...greenme