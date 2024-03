WWE | Seth Rollins pronto a stare al fianco di Cody Rhodes Drew McIntyre lo “punisce” nel finale di Raw

(Di martedì 5 marzo 2024) Ad un mese da WrestleMania XL è arrivata una buona notizia per, che ha bruciato i tempi ed ha ottenuto il nullaosta dei medici per poter tornare sul ring. Il campione mondiale venerdì scorso è stato sfidato da The Rock e Roman Reigns ad un tag team match da combattere aldinella Night 1 di WrestleMania, un impegno che andrebbe a sommarsi al match singolo controcon in palio il Titolo Mondiale WWE. Proprio lo scozzese la scorsa settimana ha messo in guardiache pensando alla Bloodline rischia di non giungere al 100% al loro match, ma l’architetto della WWE non si tira indietro e per certi versi èanche a sacrificare il suo titolo pur di annientare la fazione più potente ...

