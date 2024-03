Sci alpino | la crescita dirompente di Alex Vinatzer nella WCSL di gigante | alle finali un pettorale basso!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) La cancellazione delmaschile di Kranjska Gora, in Slovenia, oltre ad aver reso definitivo l’elenco dei 25 qualificatidi Saalbach attraverso la classifica di specialità, ha anche cristallizzato la World Cup Starting List della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. Nell’ultimomaschile della stagione gli azzurri Luca De Aliprandini edavranno in dote untra l’8 ed il 15: in realtà i due italiani sono 16° e 17° in graduatoria, ma gli infortuni dell’austriaco Marzo Schwarz e del transis Pinturault promuovono i due azzurri tra i primi 15. Sci, i qualificati delper ledi Coppa del ...