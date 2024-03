"Ho paura che il fiume travolga ancora l'azienda"

(Di martedì 5 marzo 2024) "Da dieci mesi, quando piove hoe la notte non dormo", rivela Daniele Campalmonti, titolare delorticola Orto Guadagnina che fiancheggia ilSenio quattro chilometri a monte di Riolo Terme. "La grande piena del Senio nella notte tra il 16 e il 17 maggio dello scorso anno – spiega Campalmonti – aprì due falle, una cinquantina di metri di lunghezza una e un centinaio l’altra, lungo l’argine di protezione delcosì che acqua e fango devastarono otto dei dieci ettari del, di cui quattro di serre, pregiudicando la produzione di melanzane, cetrioli, zucchine, basilico e menta. Da allora nessuno ha chiuso le falle così che la gran parte dele del raccolto sono a rischio di una nuova alluvione. Come si è verificata anche a novembre, quando sono ...

Chianciano Terme (Siena), 5 marzo 2024 – Parla di una vita “danneggiata” e si chiede come fare a risalire in pedana sapendo che “ Quei tre” sono ancora lì. Lei ... (lanazione)

Chi pensava di rivedere Kate Middleton in pubblico dopo Pasqua, come fatto sapere da Kensington Palace in un primo momento, dovrà ricredersi. Il primo impegno ... (liberoquotidiano)

«Il dolore degli altri non si giudica». È la prima regola dell’empatia secondo la cantautrice Levante . Che in questa intervista intima ci lascia entrare nelle ... (vanityfair)

“A Milano sono stata molestata due volte in 24 ore. No, non ero sola. Perché una donna deve avere paura”: la denuncia della cantautrice Etta: Maria Antonietta Di Marco – nome d’arte Etta – è una cantautrice emergente classe 1995, originaria di Sessa Aurunca (Caserta), ma che vive a Napoli. Qualcuno potrebbe conoscerla perché – come riportat ...ilfattoquotidiano

CONDOMINIO LAMBDA, ANCORA MAXI-RISSA. QUESTA VOLTA A COLPI DI ESTINTORE TRA DUE GANG: Oltre alla paura, anche un uomo che nel trambusto sarebbe stato colpito alle spalle con un estintore. Grida e scoppi, talmente forti da attraversare le pareti degli appartamenti, hanno attirato ...tvqui

Rita Trevisan scomparsa da un mese, la paura del figlio: “Qualcuno l’ha portata via”. E spunta un video misterioso: Baranzate, continua il giallo della pensionata 86enne sparita il 4 febbraio. La famiglia non esclude l’ipotesi del rapimento ...ilgiorno