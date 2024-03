Geas Sesto | la polisportiva festeggia 70 anni di storia | da Mabel Bocchi a Ivano Brugnetti | quanti campioni e non all’ombra delle fabbriche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) “Sport per tutti e per tutte le età”. Con questo slogan, esattamente 70fa, nasceva la. Nasceva da un gruppo di ragazzi, che si ritrovavano al circolo Nuovodi viale Marelli: oggi lì c’è un bar e, sotto, esiste ancora la stessa sede rossonera. Questo gruppo di amici, attorno a un tavolo, decise di far nascere il gruppo escursionistico alpini. Dovevano organizzare qualche gita fuori porta, per lo più in montagna. Diedero inizio alla più grande realtà sportiva d’Italia – e forse non solo – che negliSettanta ha vinto tutto, in ogni disciplina, e ancora nei decenni dopo ha visto un oro olimpico (nella 20 chilometri di marcia ad Atene 2004), una marea di titoli italiani, ilBasket tornare e restare in ...