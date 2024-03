Carburanti | novità storica anche in Italia | cambia tutto al distributore | i dettagli

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di martedì 5 marzo 2024) Cosa sta per succedere per quanto riguarda iine specialmente in Sardegna? Potrà coinvolgere tutte le regionine? Circa una decina di giorni fa, nella Regione Autonoma della Sardegna ci sono state le elezioni per il Presidente, che ha visto vincere la rappresentante del PD Alessandra Todde, con un po’ di sorpresa. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.